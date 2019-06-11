Эриксен может остаться в "Тоттенхэме"

Датский полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен, скорее всего, продлит контракт с клубом, сообщает AS.

По сведениям издания, лондонский клуб предложил футболисту новое четырехлетнее соглашение с зарплатой в шесть миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал", который интересовался Эриксеном, принял решение сосредоточиться на приобретении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

В минувшем сезоне 27-летний Эриксен провел за "Тоттенхэм" 51 матч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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