Эриксен может остаться в "Тоттенхэме"

1 Теги тоттенхэмкристиан эриксен

Эриксен может остаться в "Тоттенхэме"

Датский полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен, скорее всего, продлит контракт с клубом, сообщает AS.

По сведениям издания, лондонский клуб предложил футболисту новое четырехлетнее соглашение с зарплатой в шесть миллионов евро в год. 

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал", который интересовался Эриксеном, принял решение сосредоточиться на приобретении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

В минувшем сезоне 27-летний Эриксен провел за "Тоттенхэм" 51 матч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Моуринью может возглавить "Челси" в третий раз. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Супер!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, заявила, что планшет с доказательствами украл ее адвокат

Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, заявила, что планшет с доказательствами украл ее адвокат

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов