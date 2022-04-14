Эриксен может перейти в "Ньюкасл"

Фото: твиттер Кристиана Эриксена/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к датскому полузащитнику "Брентфорда" Кристиану Эриксену, сообщает The North Echo.

По сведениями источники, "сороки" рассматривают вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно. Контракт Эриксена с "Брентфордом" истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 30-летний Эриксен провел за "Брентфорд" пять матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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