Эриксен может вернуться в АПЛ

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Эриксен может вернуться в АПЛ

Фото: инстаграм Эриксена\Автор неизвестен

Экс-хавбек миланского "Интера" и "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен близок к тому, чтобы вернуться в английскую премьер-лигу.

Как сообщает The Times, датский полузащитник, который перенес остановку сердца во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии (0:1), получил предложения от нескольких клубов АПЛ и уже сегодня может подписать контракт с одним из них.

По информации источника, у Эриксена имеются и другие варианты продолжения карьеру в континентальной Европе, но он хочет вернуться в Англию.

Напомним, что из "Интера" игрок ушел из-за того, что после инцидента на Евро ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещено играть в Италии.

В декабре стороны расторгли контракт.

Сейчас Эриксен находится в статусе свободного агента.

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