Эриксен может вернуться в "Тоттенхэм"

Руководство "Тоттенхэма" изучает возможность подписания полузащитника "Интера" Кристиана Эриксена.

По информации Daily Express, звёздный хавбек может вернуться в лондонский клуб уже в январе.

"Шпоры" рассматривали вариант с возвращением 28-летнего датчанина ещё летом, но тогда сделка сорвалась из-за аренды Гарета Бэйла.

Эриксен выступал за "Тоттенхэм" с 2013 по 2020 год, сыграл 305 матчей, забил 69 мячей и сделал 89 ассистов. После перехода в "Интер" он отличился 4 голами и 3 результативными передачами в 28 играх.

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