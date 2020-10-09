Эриксен может вернуться в "Тоттенхэм"

Теги тоттенхэминтер миланкристиан эриксентрансферы

Эриксен может вернуться в "Тоттенхэм"

Руководство "Тоттенхэма" изучает возможность подписания полузащитника "Интера" Кристиана Эриксена.

По информации Daily Express, звёздный хавбек может вернуться в лондонский клуб уже в январе.

"Шпоры" рассматривали вариант с возвращением 28-летнего датчанина ещё летом, но тогда сделка сорвалась из-за аренды Гарета Бэйла.

Эриксен выступал за "Тоттенхэм" с 2013 по 2020 год, сыграл 305 матчей, забил 69 мячей и сделал 89 ассистов. После перехода в "Интер" он отличился 4 голами и 3 результативными передачами в 28 играх.

Не пропустите: "Интер" хочет подписать Жервиньо в январе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси - самый дорогой футболист Примеры по версии Transfermarkt

Месси - самый дорогой футболист Примеры по версии Transfermarkt

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов