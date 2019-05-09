Эриксен: "Надеюсь, что Лукасу Моуре поставят памятник в Англии"



Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен прокомментировал победу своей команды в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Аяксом" (3:2).

"Это был странный матч. Мы проигрывали, пытались противостоять сопернику и нам везло. Мне жаль "Аякс", им удался хороший матч, но мы создали больше моментов. Мы стремились к победе.

Если бы мы проиграли, то не смогли бы смотреться в зеркало. Лукас Моура был великолепен. Благодаря ему мы одержали победу. Надеюсь, что ему поставят памятник в Англии. У меня нет слов", - цитирует Эриксена BBC.

Не пропустите: Почеттино расплакался после победы "Тоттенхэма" над "Аяксом". | http://soccernews.ru