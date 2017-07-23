Эриксен: "Не думаю, что для завоевания трофеев нужно много тратить"

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Эриксен: "Не думаю, что для завоевания трофеев нужно много тратить"

Хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен рассказа о своем видении трансферной политики.

"Не думаю, что для завоевания трофеев нужно много тратить. Главное - это команда и ее футболисты. От нас ушел только Уокер, и мы знаем, чего добились в прошлом сезоне. Почему бы нам не улучшить этот результат. Не вижу причин, которые могут нам помешать. Это чисто английская фишка - платить много, чтобы победить.

Когда я перешел в "Тоттенхэм", то стал одним из семи новичков команды, и вы видели, чем это закончилось. В последние несколько сезонов мы покупали мало футболистов, и ситуация изменилась в лучшую сторону" - приводит слова Эриксена Yahoo.

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