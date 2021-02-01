Эриксен не покинет "Интер" зимой

Миланский "Интер" решил сохранить в составе полузащитника Кристиана Эриксена, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, несмотря на многочисленные слухи, уход датчанина из клуба до закрытия зимнего трансферного окна исключён.

На 28-летнего хавбека претендовали "Тоттенхэм" и "Лестер".

В текущем сезоне Эриксен сыграл за "Интер" 16 матчей и забил 1 гол. Его контракт с "нерадзурри" рассчитан до июня 2024 года. Рыночная стоимость игрока - 35 миллионов евро.

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