Эриксен не сможет играть в Серии А из-за установленного кардиостимулятора

Теги интер миланкристиан эриксен

Эриксен не сможет играть в Серии А из-за установленного кардиостимулятора

Фото инстаграм Кристиана Эриксена

Полузащитнику "Интера" Кристиану Эриксену запретят выступать в итальянской Серии А, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, существующие правила запрещают людям с кардиостимуляторами принимать участие в турнирах, относящихся к контактным видам спорта.

Напомним, что 29-летнему футболисту сделали операцию на сердце. Ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Это устройство будет устранять угрожающие жизни аритмии и предотвращать остановку сердца.

Неделю назад Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1). Он пережил остановку сердца и спасся только благодаря своевременным и профессиональным действиям врачей.

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