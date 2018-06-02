Эриксен не сыграет с Швецией

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Дании Кристиан Эриксен пропустит товарищеский матч с Швецией.

Как сообщает Telegraaf, лидер датчан в ближайшие дни станет отцом, поэтому ему позволили не лететь в Стокгольм.

Напомним, что матч Швеция - Дания состоится сегодня в 20:45 по московскому времени.

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