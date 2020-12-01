Эриксен не вернётся в "Тоттенхэм". Он не нужен Моуринью

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Эриксен не вернётся в "Тоттенхэм". Он не нужен Моуринью

Лондонский "Тоттенхэм" не заинтересован в возвращении хавбека Кристиана Эриксена, пишет Football Insider.

По информации источника, главный тренер "шпор" Жозе Моуринью дал понять, что датчанин ему не нужен, поскольку полузащита команды и без него хорошо укомплектована.

Напомним, что Эриксен выступал за "Тоттенхэм" с 2013 года, а в прошлом январе перешёл в миланский "Интер" за 27 миллионов евро.

В составе "нерадзурри" футболист сыграл 35 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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