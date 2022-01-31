Эриксен - новый игрок "Брентфорда"

Фото твиттер "Брентфорда"

"Брентфорд" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Кристиана Эриксена.

29-летний футболист, который находился в статусе свободного агента, заключил с клубом АПЛ контракт до конца сезона.

В середине декабря миланский "Интер" расторг контракт с датским хавбеком, и с тех пор он оставался без команды.

Напомним, что во время матча Евро-2020 Эриксен пережил остановку сердца, после чего ему установили кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещено играть в Серии А.

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