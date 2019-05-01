Эриксен - о матче с "Аяксом": "В первые 20 минут мы были зрителями"
Ведущий полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен прокомментировал поражение своей команды от "Аякса" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов.
"Первый тайм был ужасен. Команда играла ниже своего уровня. В первые 20 минут мы были зрителями. После перерыва мы уже превосходили соперника. Но всё равно "Тоттенхэм" был далёк от того уровня, на котором может играть. Нам нужно многое изменить к следующей игре. Надеюсь, в Амстердаме мы сможем переломить ситуацию", - приводит слова Эриксена BBC.
Напомним, что "Аякс" в гостях победил "Тоттенхэм" со счётом 1:0. Ответная встреча состоится 8 мая.
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