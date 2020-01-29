Эриксен обратился к фанатам "Тоттенхэм" после перехода в "Интер"

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Эриксен обратился к фанатам "Тоттенхэм" после перехода в "Интер"
Датский полузащитник Кристиан Эриксен, который перешел из "Тоттенхэма" в "Интер", обратился к фанатам английского клуба.

"Дорогие фанаты "Тоттенхэма"! Не знаю, с чего начать. У меня не было времени попрощаться с вами. Я сохраню огромное количество воспоминаний за период выступления в "Тоттенхэме". Я получал удовольствие каждый день, когда находился в команде. Но теперь пришла пора попробовать что-то другое.

Для меня было удовольствием играть за "Тоттенхэм". Надеюсь, что мы еще встретимся", - написал Эриксен в своем Twitter.

27-летний Эриксен обошелся "Интеру" в 20 миллионов евро. За "Тоттенхэм" он выступал с 2013 года, провел за клуб 305 матчей во всех турнирах, забил 69 голов и отдал 89 результативных передач.

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