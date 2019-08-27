Эриксен останется в "Тоттенхэме" еще на сезон

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Эриксен останется в "Тоттенхэме" еще на сезон

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен останется в клубе до конца сезона-2019/20. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, "шпоры" планируют продлить контракт с 27-летним хавбеком с окладом в 220 тысяч евро в неделю. Эта сумма сделает его вторым высокооплачиваемым игроком клуба после Харри Кейна. Однако сам футболист заявлял, что деньги его не интересуют.

Ранее сообщалось, что Эриксен может перейти в "Реал", однако мадрилцы не готовы были платить 55 миллионов евро за трансфер игрока.

Футболист играет в "Тоттенхэме" с 2013 года.

А еще: "Тоттенхэм" снизил цену на Эриксена| http://soccernews.ru
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