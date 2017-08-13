Эриксен отдал больше всех голевых передач в АПЛ с сезона 2015/16

В матче первого тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде играет с "Ньюкаслом".

Во втором тайме "шпоры" забили два мяча, усилиями Деле Алли и Бена Дэвиса. Оба гола были забиты после передач Кристиана Эриксена.

Стоит отметить, что 25-летний Эриксен отдал уже 30 результативных передач, начиная с сезона 2015/16 и это является лучшим результатом в Премьер-лиге за этот временной отрезок.

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