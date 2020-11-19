Эриксен отказался переходить в "Арсенал"
Переход полузащитника миланского "Интера" Кристиана Эриксена в "Арсенал" не состоится.
Ранее сообщалось, что "нерадзурри" могут обменять датчанина на хавбека "канониров" Гранита Джаку.
Однако, по информации FCInterNews, 28-летний футболист отказался от варианта с "Арсеналом" из уважения к своему бывшему клубу "Тоттенхэму".
В текущем сезоне Эриксен сыграл за "Интер" 7 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.
Не пропустите: Конте прояснил положение Эриксена в "Интере". | http://soccernews.ru
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