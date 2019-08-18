Эриксен отказался продлевать контракт с "Тоттенхэмом"
Датский полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен принял решение покинуть клуб и отказался продлевать контракт, сообщает AS.
По сведениям издания, футболист следующим летом намерен перейти в другой клуб на правах свободного агента. Тем самым, хавбек сможет рассчитывать на большую сумму в качестве подписного бонуса. Интерес к игроку проявляют "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Реал".
27-летний Эриксен выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года, провел за клуб 279 матчей во всех турнирах, в которых забил 66 голов и отдал 86 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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|1
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|2
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