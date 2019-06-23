Эриксен откажется от перехода в "Реал"

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Эриксен откажется от перехода в "Реал"

Хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен больше не хочет переходить в "Реал".

По сведениям Mirror, такое поведение датчанина связано с переходом Эдена Азара в "Реал". Теперь для продолжения своей карьеры игрок рассматривает варианты с "Манчестер Юнайтед" и "Ювентусом".

Ранее сообщалось, что наставник "Реала" Зинедин Зидан предпочел Эриксену Поля Погба.

Трансферная стоимость Эриксена оценивается в 105 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 51 игру, в которых отметился 10 голами и 17 ассистами.

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