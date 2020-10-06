Эриксен отклонил два предложения от клубов Бундеслиги

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Эриксен отклонил два предложения от клубов Бундеслиги

Полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен мог сменить команду в ходе закрывшегося накануне трансферного окна.

По информации Football Italia, арендовать 28-летнего футболиста хотели дортмундская "Боруссия" и "Герта".

Впрочем, звёздного датчанина вариант с трудоустройством в Бундеслиге не заинтересовал.

В этом сезоне Эриксен принял участие в 2 матчах "Интера", однако ни в одном из них не отыграл 90 минут.

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