Эриксен ответил "Тоттенхэму" на очередное предложение о продлении контракта

Лондонский "Тоттенхэм" не оставляет попыток договориться о продлении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном.

Сообщается, что "шпоры" сделали футболисту новое предложение - соглашение до 2024 года с зарплатой 9 миллионов евро за сезон.

Звёздный датчанин ответил клубу отказом, поскольку твёрдо решил сменить команду следующим летом.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, Эриксен может продолжить карьеру в "Реале", "Интере" или ПСЖ.

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