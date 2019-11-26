Эриксен ответил "Тоттенхэму" на очередное предложение о продлении контракта
Лондонский "Тоттенхэм" не оставляет попыток договориться о продлении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном.
Сообщается, что "шпоры" сделали футболисту новое предложение - соглашение до 2024 года с зарплатой 9 миллионов евро за сезон.
Звёздный датчанин ответил клубу отказом, поскольку твёрдо решил сменить команду следующим летом.
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, Эриксен может продолжить карьеру в "Реале", "Интере" или ПСЖ.
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|13
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