Эриксен озвучил "Интеру" требования по зарплате
Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен сообщил "Интеру", какую зарплату хочет получать в случае перехода.
По информации La Gazzetta dello Sport, датчанин рассчитывает на оклад в размере 10 миллионов евро в год.
Стоит отметить, что в "Тоттенхэме" 27-летний футболист зарабатывает 4,2 миллиона. Его контракт со "шпорами" истекает летом.
В текущем сезоне Эриксен забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 24 матчах.
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