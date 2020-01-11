Эриксен озвучил "Интеру" требования по зарплате

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен сообщил "Интеру", какую зарплату хочет получать в случае перехода.

По информации La Gazzetta dello Sport, датчанин рассчитывает на оклад в размере 10 миллионов евро в год.

Стоит отметить, что в "Тоттенхэме" 27-летний футболист зарабатывает 4,2 миллиона. Его контракт со "шпорами" истекает летом.

В текущем сезоне Эриксен забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 24 матчах.

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