Эриксен перенесёт операцию на сердце
Фото инстаграм Кристиана Эриксена
Датский футбольный союз сообщил, что полузащитник национальной сборной Кристиан Эриксен будет прооперирован после внезапной остановки сердца в минувшую субботу.
29-летнему футболисту установят кардиовертер-дефибриллятор. Это устройство будет устранять угрожающие жизни аритмии и предотвращать остановку сердца.
Хавбек после консультаций с рядом специалистов уже дал согласие на соответствующее хирургическое вмешательство.
Во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии Эриксен потерял сознание прямо на поле. У игрока "Интера" остановилось сердце, однако своевременная помощь врачей спасла ему жизнь.
Не пропустите: Эриксен рассказал о своём самочувствии после остановки сердца. | http://soccernews.ru
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