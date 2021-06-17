Эриксен перенесёт операцию на сердце

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Эриксен перенесёт операцию на сердце

Фото инстаграм Кристиана Эриксена

Датский футбольный союз сообщил, что полузащитник национальной сборной Кристиан Эриксен будет прооперирован после внезапной остановки сердца в минувшую субботу.

29-летнему футболисту установят кардиовертер-дефибриллятор. Это устройство будет устранять угрожающие жизни аритмии и предотвращать остановку сердца.

Хавбек после консультаций с рядом специалистов уже дал согласие на соответствующее хирургическое вмешательство.

Во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии Эриксен потерял сознание прямо на поле. У игрока "Интера" остановилось сердце, однако своевременная помощь врачей спасла ему жизнь.

Не пропустите: Эриксен рассказал о своём самочувствии после остановки сердца. | http://soccernews.ru
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