Эриксен, переживший остановку сердца, рассказал о своих планах

Фото: инстаграм Кристиана Эриксена/Автор неизвестен

Датский полузащитник Кристиан Эриксен заявил, что он планирует сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

"Я снова хочу играть в футбол. Мое сердце проверили всеми возможными способами. Врачи дали добро. Передо мной загорелся "зеленый сигнал" для игры в футбол. Моей целью является выступление на чемпионате мира в Катаре. Но выберут ли меня, это другой разговор. Я не боюсь, что мне снова станет плохо", - приводит слова Эриксена DR Sporten.

Напомним, что 29-летний Эриксен перенес сердечный приступ во время матча чемпионата Европы Дания - Финляндия. Футболист потерял сознание прямо на поле, но врачи сумели реанимировать его. После этого хавбеку был имплантирован в грудь кардиостимулятор. В связи с этим Эриксен был вынужден покинуть "Интер", так как в Италии запрещено играть с подобными устройствами. В настоящее время он является свободным агентом.

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