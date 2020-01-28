Эриксен поделился эмоциями от перехода в "Интер"

Новый игрок "Интера" Кристиан Эриксен прокомментировал своей переход в миланский клуб.

"Я очень ждал момента, когда смогу присоединиться к команде. Я счастлив стать игроком "Интера", здорово находиться здесь. Не могу дождаться предстать перед фанатами. Они меня тепло приняли, это невероятно. Очень хорошо себя чувствую.

Я знаю Конте еще со времен "Тоттенхэма", когда мы играли против его "Челси". Это было непросто. С воодушевлением жду возможности узнать его лучше, понять, как играют его команды", - рассказал Эриксен.

Контракт футболиста с "Интером" рассчитан до лета 2024 года.

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