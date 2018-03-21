Эриксен поделился мнением о своем будущем в "Тоттенхэме"

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Эриксен поделился мнением о своем будущем в "Тоттенхэме"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен прокомментировал свое будущее в лондонском клубе.

"Если честно, я не думаю об интересе со стороны других клубов. Мы играем в футбол в настоящем, но у нас есть мечты. Мечты это одно дело, они могут стать реальность только тогда, когда предложение лежит на столе.

На данный момент большинство футболистов счастливы в "Тоттенхэме", в том числе и я. Надеюсь выиграть с клубом несколько трофеев. Если вспомнить то, каким был "Тоттенхэм", когда я сюда пришел и каким стал сейчас - это две огромные разницы.

Сегодня нас рассматривают как претендентов на титул, раньше мы боролись только за попадание в топ-4, а то и топ-6" - приводит слова Эриксена BT.

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