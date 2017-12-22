Эриксен поделился мыслями о чемпионской гонке в АПЛ

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Эриксен поделился мыслями о чемпионской гонке в АПЛ

Хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ.

"Нам нужно нечто большее, чем просто чудо, чтобы догнать "Манчестер Сити". На данный момент мы сконцентрированы на том, чтобы улучшить свое турнирное положение" - приводит слова Эриксена Eurosport.

На данный момент "Тоттенхэм" занимает 7-ю позицию, отставая от "Манчестер Сити", который возглавляет турнирную таблицу, на 21 очко.

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