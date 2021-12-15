Эриксен покинет "Интер"

Фото: инстаграм Кристиана Эриксена/Автор неизвестен

Датский полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен в ближайшее время покинет клуб, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист и клуб досрочно расторгнут контракт, который действует до лета 2024 года. Причиной является имплантированный в грудь игроку кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещено играть в Италии. Напомним, что на Евро-2020 Эриксен перенес сердечный приступ.

29-летний Эриксен выступал за "Интер" с 2020 года. Всего он провел за клуб 60 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: "Интер" может продлить контракт с 37-летним Хандановичем, но при двух условиях. | http://soccernews.ru