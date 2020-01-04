Эриксен покинет "Тоттенхэм" летом и будет выбирать между тремя клубами

Полузащитник Кристиан Эриксен проведёт ближайшие полгода в "Тоттенхэме", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, звёздный датчанин решил покинуть лондонский клуб летом в качестве свободного агента.

Отмечается, что в межсезонье 27-летний футболист присоединится к "Реалу", "Интеру" или ПСЖ.

В текущей кампании Эриксен сыграл за "Тоттенхэм" 23 матча, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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