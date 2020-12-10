Эриксен получил новое предложение из АПЛ

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Эриксен получил новое предложение из АПЛ

Полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен может вернуться в Англию, пишет Eurosport.

По информации источника, предметный интерес к звёздному датчанину проявляет "Вест Хэм".

"Молотобойцы" рассматривают вариант с подписанием 28-летнего футболиста в январе.

Ранее сообщалось, что на Эриксена претендуют "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Также заполучить его хотят ПСЖ и дортмундская "Боруссия".

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