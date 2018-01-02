Эриксен поучаствовал в 10 голах в матчах против "Суонси" - больше, чем всех остальных команд

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Эриксен поучаствовал в 10 голах в матчах против "Суонси" - больше, чем всех остальных команд

В матче 22-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде сыграет против "Суонси".

Полузащитник лондонского клуба Кристиан Эриксен принял участие в 10 мячах (6 голов и 4 голевых паса) в матчах против "лебедей".

Стоит отметить, что датчанин огорчает "Суонси" чаще, чем все остальные клубы.

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