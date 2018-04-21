Эриксен поучаствовал в 10 голах в последних шести матчах в Кубке Англии

В полуфинальном матче Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" играет с "Тоттенхэмом".

На 11-й минуте встречи счёт открыл хавбек "шпор" Деле Алли после передачи Кристиана Эриксена.

Таким образом, 26-летний датчанин поучаствовал в 10 голах в последних шести матчах в Кубке Англии (3 гола и 7 ассистов).

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