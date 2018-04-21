Эриксен поучаствовал в 10 голах в последних шести матчах в Кубке Англии

Теги тоттенхэмманчестер юнайтедкристиан эриксенделе алли

Эриксен поучаствовал в 10 голах в последних шести матчах в Кубке Англии

В полуфинальном матче Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" играет с "Тоттенхэмом".

На 11-й минуте встречи счёт открыл хавбек "шпор" Деле Алли после передачи Кристиана Эриксена.

Таким образом, 26-летний датчанин поучаствовал в 10 голах в последних шести матчах в Кубке Англии (3 гола и 7 ассистов).

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Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 34 52
8 Лестер Сити 34 44
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Вест Хэм Юнайтед 33 35
15 Хаддерсфилд Таун 34 35
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 34 28
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
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