Эриксен поучаствовал в девяти голах сборной Дании в последних пяти матчах

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Дании дома играет с Румынией.

Счет в начале второй половины открыл хавбек датчан Кристиан Эриксен, реализовав пенальти.

Стоит отметить, что 25-летний Эриксен поучаствовал в девяти голах сборной Дании (5 мячей и 4 результативные передачи) в последних пяти матчах. Всего датчане забили в этих поединках 13 мячей.

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