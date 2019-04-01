Эриксен повторил рекорд Дэвида Бекхэма

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен вписал своё имя в историю АПЛ, повторив рекорд Дэвида Бекхэма.

Как сообщает Opta, звёздный датчанин стал вторым после легендарного англичанина игроком в истории, сделавшим не менее 10 ассистов в четырёх сезонах Премьер-лиги подряд.

Бекхэму покорилось это достижение в период с сезона 1997/98 по 2000/01.

В текущем сезоне 27-летний Эриксен сыграл за "Тоттенхэм" 38 матчей, забил 7 голов и сделал 12 результативных передач.

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