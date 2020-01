Эриксен прибыл в Милан для заключения контракта с "Интером"

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен находится в шаге от перехода в "Интер".

Звёздный датчанин уже прилетел в Милан, чтобы пройти медобследование и заключить контракт с клубом.

Christian #Eriksen has just landed in Milan! ⚫️ pic.twitter.com/dliMkaDY4Q