Эриксен прибыл в Милан для заключения контракта с "Интером"

Теги тоттенхэминтер миланкристиан эриксентрансферы

Эриксен прибыл в Милан для заключения контракта с "Интером"

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен находится в шаге от перехода в "Интер".

Звёздный датчанин уже прилетел в Милан, чтобы пройти медобследование и заключить контракт с клубом.

Напомним, что "нерадзурри" договорились с "Тоттенхэмом" о покупке хавбека за сумму около 20 миллионов евро.

Эриксен подпишет с "Интером" контракт до лета 2024 года с зарплатой 10 миллионов за сезон.

Не пропустите: Конте высказался о трансферной кампании "Интера". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: братья Березуцкие вернулись в ЦСКА

Официально: братья Березуцкие вернулись в ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 67
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 24 48
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Бернли Бернли 24 30
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 24 17
Полная таблица

топ-5 тегов