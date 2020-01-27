Эриксен прибыл в Милан для заключения контракта с "Интером"

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен находится в шаге от перехода в "Интер".

Звёздный датчанин уже прилетел в Милан, чтобы пройти медобследование и заключить контракт с клубом.

Напомним, что "нерадзурри" договорились с "Тоттенхэмом" о покупке хавбека за сумму около 20 миллионов евро.

Эриксен подпишет с "Интером" контракт до лета 2024 года с зарплатой 10 миллионов за сезон.

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