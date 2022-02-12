Эриксен признался, что не планировал возвращаться в АПЛ

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Эриксен признался, что не планировал возвращаться в АПЛ

Фото инстаграм Кристиана Эриксена

Новичок "Брентфорда" Кристиан Эриксен думал, что "Тоттенхэм" будет его последним клубом в Англии.

"Раньше я не планировал возвращаться в АПЛ. Мне хочется показать, что я тот же футболист, что и в прошлом", - цитирует 29-летнего датчанина The Sun.

Напомним, что в июне прошлого года во время матча Евро-2020 Эриксен пережил остановку сердца, после чего ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

Хавбек выступал за "Тоттенхэм" с 2013 по 2020 год, после чего перешёл в миланский "Интер".

Не пропустите: Эриксен высказался о своем возвращении в футбол. | http://soccernews.ru
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