Эриксен признался, что не планировал возвращаться в АПЛ

Фото инстаграм Кристиана Эриксена

Новичок "Брентфорда" Кристиан Эриксен думал, что "Тоттенхэм" будет его последним клубом в Англии.

"Раньше я не планировал возвращаться в АПЛ. Мне хочется показать, что я тот же футболист, что и в прошлом", - цитирует 29-летнего датчанина The Sun.

Напомним, что в июне прошлого года во время матча Евро-2020 Эриксен пережил остановку сердца, после чего ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

Хавбек выступал за "Тоттенхэм" с 2013 по 2020 год, после чего перешёл в миланский "Интер".

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