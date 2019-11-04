Эриксен продемонстрировал позорную статистику в матче с "Эвертоном"

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Эриксен продемонстрировал позорную статистику в матче с "Эвертоном"

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен открыто демонстрирует своё нежелание выступать за нынешний клуб.

В матче 11-го тура АПЛ между "шпорами" и "Эвертоном" датчанин играл настолько ужасно, что его статистика стала информационным поводом.

Во время поединка с "ирисками" Эриксен, который провёл на поле все 90 минут, ни разу не пытался идти в обводку, не создал ни одного голевого момента, не нанёс ни одного удара по воротам, не сделал ни одного перехвата и ни одного подката. Кроме того, он 16 раз потерял мяч и получил жёлтую карточку.

Напомним, что футболист хотел летом покинуть "Тоттенхэм". Контракт хавбека с клубом истекает по окончании сезона и он отказался его продлевать.

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