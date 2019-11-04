Эриксен продемонстрировал позорную статистику в матче с "Эвертоном"
Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен открыто демонстрирует своё нежелание выступать за нынешний клуб.
В матче 11-го тура АПЛ между "шпорами" и "Эвертоном" датчанин играл настолько ужасно, что его статистика стала информационным поводом.
Во время поединка с "ирисками" Эриксен, который провёл на поле все 90 минут, ни разу не пытался идти в обводку, не создал ни одного голевого момента, не нанёс ни одного удара по воротам, не сделал ни одного перехвата и ни одного подката. Кроме того, он 16 раз потерял мяч и получил жёлтую карточку.
Напомним, что футболист хотел летом покинуть "Тоттенхэм". Контракт хавбека с клубом истекает по окончании сезона и он отказался его продлевать.
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|Команда
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|11
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|11
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|Челси
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|5
|Арсенал Лондон
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|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
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|Борнмут
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|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|11
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
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|Вулверхэмптон
|11
|13
|12
|Вест Хэм Юнайтед
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|Тоттенхэм
|10
|12
|14
|Бернли
|11
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|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
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|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|10
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|Норвич Сити
|11
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|Уотфорд
|11
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