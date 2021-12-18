Эриксен продолжит профессиональную карьеру: комментарий агента

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Эриксен продолжит профессиональную карьеру: комментарий агента

Фото инстаграм Кристиана Эриксена

Мартин Шутс, агент бывшего полузащитника "Интера" Кристиана Эриксена, высказался о будущем своего клиента.

"Кристиан в хорошем физическом состоянии. Он продолжит играть, потому что футбол - это его страсть. Я очень оптимистично настроен. 

Два клуба уже связывались со мной по поводу Эриксена. Это было давно, когда у него ещё был контракт с "Интером", - приводит слова агента AS.

В пятницу "нерадзурри" расторгли контракт с датчанином по взаимному согласию. Ранее сообщалось, что 29-летний футболист планирует возобновить карьеру со следующего сезона.

Не пропустите: Эриксен близок к возвращению в "Аякс". | http://soccernews.ru
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