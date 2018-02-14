Эриксен прокомментировал интерес "Реала" к Почеттино

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Эриксен прокомментировал интерес "Реала" к ПочеттиноПолузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен прокомментировал интерес мадридского "Реала" к главному тренеру своей команды Маурисио Почеттино.

"Как я уже говорил, игроки довольны им, клуб очень доволен им, но, конечно же, принимать решение будет он. Но я думаю, что он хотел бы быть частью того проекта, который он начал строить. Я думаю, он доказал это, когда подписывал новый долгосрочный контракт. Конечно, другие клубы будут проявлять к нему интерес, потому что он отлично справляется со своей работой. Надеюсь, что он останется. Но на самом деле мы об этом не думаем", - цитирует 25-летнего хавбека "шпор" Express.

Напомним, Почеттино прокомментировал ничью своей команды с "Ювентусом". | soccernews.ru

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