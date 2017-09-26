Эриксен пропустит матч с АПОЭЛ

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен не поможет своей команде в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против АПОЭЛ, сообщает официальный сайт клуба.

По словам главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино, 25-летний датчанин почувствовал недомогание, поэтому было принято решение не использовать его в ближайшем поединке.

Напомним, что матч АПОЭЛ - "Тоттенхэм" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

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