Хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен прошел медицинское обследование в "Интере", утверждает Football Italia.

По данным источника, футболист прибыл в Милан сегодня, 27 января. Около 50 фанатов клуба встретило датчанина возле центра.

Ранее сообщалось, что стороны согласовали переход Эриксена за 20 миллионов евро. 2 миллиона евро от этой суммы получит "Аякс", откуда футболист перешел в стан "шпор" в 2013 году.

В этом сезоне хавбек участвовал в 28 матчах, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами.

Эриксен подпишет с "Интером" контракт до лета 2024 года с зарплатой 10 миллионов за сезон.

Не пропустите: Конте высказался о трансферной кампании "Интера". | http://soccernews.ru