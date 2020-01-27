Эриксен прошел медицинское обследование в "Интере"
Хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен прошел медицинское обследование в "Интере", утверждает Football Italia.
По данным источника, футболист прибыл в Милан сегодня, 27 января. Около 50 фанатов клуба встретило датчанина возле центра.
Ранее сообщалось, что стороны согласовали переход Эриксена за 20 миллионов евро. 2 миллиона евро от этой суммы получит "Аякс", откуда футболист перешел в стан "шпор" в 2013 году.
В этом сезоне хавбек участвовал в 28 матчах, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами.
Эриксен подпишет с "Интером" контракт до лета 2024 года с зарплатой 10 миллионов за сезон.
Не пропустите: Конте высказался о трансферной кампании "Интера". | http://soccernews.ru
главное
-
Роналду трогательно поздравил свою девушку с днем рождения
-
Жена Мамаева рассказала о больших проблемах в семье
-
"Фейеноорд" купил форварда, которым интересовался ЦСКА
-
"Спартак" объявил о продлении контракта с ветераном команды
-
"Краснодар" на сборе в Испании сыграет с китайским клубом, город которого стал очагом коронавируса
Лента новостей
-
Ибаньес будет играть в аренде в "Роме"
-
Орлов поделился мнением о ситуации с возможным переходом Кокорина в "Сочи"
-
"Астон Вилла" интересуется форвардом "Трабзонспора" Старриджем
-
Защитник "Зенита" Осорио рассказал о впечатлениях от России
-
"Герта" оформила трансфер хавбека "Лиона" Тусара
-
Защитник Маляров покинул "Ростов"
-
1
Судьба Кокорина решится 29 января
-
Эриксен прошел медицинское обследование в "Интере"
-
1
В "Барселоне" переживают, что "Арсенал" попросит больше 59 миллионов евро за Обамеянга
-
Матч "Милан" - "Торино" начнется с минуты молчания в память о Коби Брайанте
-
"Вест Хэм" близок к приобретению трансферной цели "Спартака"
-
Роналду трогательно поздравил свою девушку с днем рождения
-
1
Мбаппе готов перейти в "Ливерпуль"
-
Участники Евро-2020 определились с базами на время чемпионата Европы
-
"Наполи" готов заплатить более 20 миллионов евро за воспитанника "Милана"
-
Тарасов поедет с "Рубином" на второй сбор
-
"Боруссия" близка к трансферу хавбека "Ювентуса"
-
Глушаков рассказал, где он живет в Грозном
-
The Sun опубликовал рекламный ролик с Месси и Брайантом
-
Конте стало плохо после очередной неудачи "Интера"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|67
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17