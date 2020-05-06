Эриксен рассказал о своём переходе из "Тоттенхэма" в "Интер"
Хавбек "Интера" Кристиан Эриксен рассказал детали трансфера из "Тоттенхэма".
"Я считал, что это будет правильно, "Интер" очень хотел подписать меня. Для игрока важно понимать, что ты нужен клубу. Это значит, что они сделали бы все, чтобы купить меня. Некоторые болельщики "Тоттенхэма" разозлились, когда я сказал, что у меня больше шансов выиграть в "Интере", - цитирует Эриксена Football Italia.
28-летний футболист перешел в "Интер"в зимнее трансферное окно из "Тоттенхэма". Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.
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