Эриксен рассказал о своём решении возобновить карьеру после остановки сердца

Фото инстаграм Кристиана Эриксена

Новичок "Брентфорда" Кристиан Эриксен, вспоминая об инциденте с остановкой сердца, признался, что изначально хотел повесить бутсы на гвоздь, однако впоследствии передумал.

"Когда мы ехали в больницу, я сказал жене, что, возможно, завершу карьеру. Но через два дня ситуация изменилась. Я понимал, что со мной произошло. Потом начались обследования, стали появляться вопросы: "Смогу ли я? Получится ли у меня?". Со временем я шёл на поправку. Мне говорили, что я смогу постепенно вернуться в футбол, если результаты медобследований будут нормальными.

Было множество тестов, как моё сердце реагировало на физические упражнения, и, к счастью, ничего не проявилось, всё сложилось хорошо. Каждый месяц я мог увеличивать нагрузки и затем начать играть", - цитирует датчанина The Guardian.

Напомним, что в июне прошлого года во время матча Евро-2020 Эриксен пережил остановку сердца, после чего ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

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