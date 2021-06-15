Эриксен рассказал о своём самочувствии после остановки сердца

Фото твиттер "Интера"

Полузащитник "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен опубликовал первый пост в соцсетях после субботнего инцидента.

Напомним, что во время матча Евро-2020 против Финляндии хавбек потерял сознание прямо на поле. У 29-летнего футболиста остановилось сердце, однако своевременная помощь врачей спасла ему жизнь.

"Всем привет. Большое спасибо за ваши милые и удивительные сообщения со всего мира. Это много значит для меня и моей семьи. Я в порядке, насколько это возможно в этих обстоятельствах. Мне всё ещё нужно пройти ряд обследований в больнице, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию! Всего наилучшего, Кристиан", - написал Эриксен в инстаграме.

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