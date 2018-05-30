Эриксен: "Реал" и "Барселона"? Не хочу комментировать слухи"

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен отказался комментировать слухи, которые приписывают к нему интерес со стороны мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны".

"Реал" и "Барселона"? Не хочу комментировать слухи", - приводит слова 26-летнего хавбека "шпор" El Mundo Deportivo.

В завершившемся сезоне Эриксен забил 14 мячей и сделал 13 результативных передач в 47 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Тоттенхэм" назвал "Барселоне" цену на Эриксена. | soccernews.ru