Эриксен сделал две голевые передачи в матче за "Брентфорд"

Фото: твиттер "Брентфорда"/Автор неизвестен

Датский полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен отметился двумя голевыми передачами в товарищеском матче против шотландского клуба "Рейнджерс" (2:2).

Голы с передач датчанина забили защитники Тристан Крама и Матиас Йоргенсен.

Напомним, что у Эриксена остановилось сердце во время матча Евро-2020 Дания - Финляндия. Футболист был экстренно госпитализирован и ему вживили в грудь кардиостимулятор, чтобы избежать повторного сердечного приступа.

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