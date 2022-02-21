Эриксен сделал две голевые передачи в матче за "Брентфорд"
Фото: твиттер "Брентфорда"/Автор неизвестен
Датский полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен отметился двумя голевыми передачами в товарищеском матче против шотландского клуба "Рейнджерс" (2:2).
Голы с передач датчанина забили защитники Тристан Крама и Матиас Йоргенсен.
Напомним, что у Эриксена остановилось сердце во время матча Евро-2020 Дания - Финляндия. Футболист был экстренно госпитализирован и ему вживили в грудь кардиостимулятор, чтобы избежать повторного сердечного приступа.
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