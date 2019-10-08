Эриксен: "Сейчас для меня самое тяжелое время в "Тоттенхэме"
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен рассказал, что думает о результатах команды после 8 туров чемпионата Англии, передает Ekstra Bladet.
Ранее сообщалось, что "шпоры" этой зимой хотят продать пятерых футболистов, и Эриксен, как раз в их числе.
"Сейчас для меня самое тяжелое время в "Тоттенхэме". История успеха в клубе началась с приходом Почеттино.
Болельщики сейчас очень многого ждут от команды, поэтому мы должны всегда побеждать.
Слухи о моём уходе не имеют значения. Мы профессионалы и понимаем, что такие слухи всегда есть, но это никак не имеет отношения к тому, как мы сейчас играем", - сказал игрок.
27-летний датчанин в этом сезоне участвовал во всех матчах команды, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.
После 8 туров АПЛ "Тоттенхэм" занимает 9 место в турнирной таблице, имея в активе 11 баллов.
Не пропустите: Почеттино не опасается увольнения из "Тоттенхэма"| http://soccernews.ru
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|М
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|Арсенал Лондон
|8
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|4
|Лестер Сити
|8
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|5
|Челси
|8
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|6
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|Бернли
|8
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|Вест Хэм Юнайтед
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|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
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|11
|Вулверхэмптон
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|Манчестер Юнайтед
|7
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|Шеффилд Юнайтед
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|15
|Астон Вилла
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|16
|Саутгемптон
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|Эвертон
|8
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|18
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