Эриксен: "Сейчас для меня самое тяжелое время в "Тоттенхэме"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен рассказал, что думает о результатах команды после 8 туров чемпионата Англии, передает Ekstra Bladet.



Ранее сообщалось, что "шпоры" этой зимой хотят продать пятерых футболистов, и Эриксен, как раз в их числе.



"Сейчас для меня самое тяжелое время в "Тоттенхэме". История успеха в клубе началась с приходом Почеттино.



Болельщики сейчас очень многого ждут от команды, поэтому мы должны всегда побеждать.



Слухи о моём уходе не имеют значения. Мы профессионалы и понимаем, что такие слухи всегда есть, но это никак не имеет отношения к тому, как мы сейчас играем", - сказал игрок.



27-летний датчанин в этом сезоне участвовал во всех матчах команды, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.



После 8 туров АПЛ "Тоттенхэм" занимает 9 место в турнирной таблице, имея в активе 11 баллов.

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