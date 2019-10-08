Эриксен: "Сейчас для меня самое тяжелое время в "Тоттенхэме"

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Эриксен: "Сейчас для меня самое тяжелое время в "Тоттенхэме"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен рассказал, что думает о результатах команды после 8 туров чемпионата Англии, передает Ekstra Bladet.

Ранее сообщалось, что "шпоры" этой зимой хотят продать пятерых футболистов, и Эриксен, как раз в их числе.

"Сейчас для меня самое тяжелое время в "Тоттенхэме". История успеха в клубе началась с приходом Почеттино.

Болельщики сейчас очень многого ждут от команды, поэтому мы должны всегда побеждать.

Слухи о моём уходе не имеют значения. Мы профессионалы и понимаем, что такие слухи всегда есть, но это никак не имеет отношения к тому, как мы сейчас играем", - сказал игрок.

27-летний датчанин в этом сезоне участвовал во всех матчах команды, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

После 8 туров АПЛ "Тоттенхэм" занимает 9 место в турнирной таблице, имея в активе 11 баллов.

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