Эриксен сможет играть за "Интер", если пройдет тесты

Теги интер миланкристиан эриксен

Эриксен сможет играть за "Интер", если пройдет тесты

Фото: инстаграм Кристиана Эриксена/Автор неизвестен

Полузащитнику миланского "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен на следующей неделе предстоят медицинские тесты в Италии, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, по результатам будет принято решение, разрешат ли футболисту выходить на поле. Впрочем, в любом случае он пропустит еще несколько месяцев для реабилитации.

Напомним, что 29-летний Эриксен перенес остановку сердца во время матча Евро-2020 Дания - Финляндия - 0:1.  Хавбек вынужден был перенести операцию. Ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, который должен предотвратить повторную остановку сердца.

Не пропустите: "Интер" изменил позицию по Лаутаро Мартинесу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Канделаки высказалась о конфликте между Бузовой и Губерниевым

Канделаки высказалась о конфликте между Бузовой и Губерниевым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов