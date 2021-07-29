Эриксен сможет играть за "Интер", если пройдет тесты

Фото: инстаграм Кристиана Эриксена/Автор неизвестен

Полузащитнику миланского "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен на следующей неделе предстоят медицинские тесты в Италии, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, по результатам будет принято решение, разрешат ли футболисту выходить на поле. Впрочем, в любом случае он пропустит еще несколько месяцев для реабилитации.

Напомним, что 29-летний Эриксен перенес остановку сердца во время матча Евро-2020 Дания - Финляндия - 0:1. Хавбек вынужден был перенести операцию. Ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, который должен предотвратить повторную остановку сердца.

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