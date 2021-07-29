Эриксен сможет играть за "Интер", если пройдет тесты
Фото: инстаграм Кристиана Эриксена/Автор неизвестен
Полузащитнику миланского "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен на следующей неделе предстоят медицинские тесты в Италии, сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, по результатам будет принято решение, разрешат ли футболисту выходить на поле. Впрочем, в любом случае он пропустит еще несколько месяцев для реабилитации.
Напомним, что 29-летний Эриксен перенес остановку сердца во время матча Евро-2020 Дания - Финляндия - 0:1. Хавбек вынужден был перенести операцию. Ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, который должен предотвратить повторную остановку сердца.
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|26
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|Аталанта
|26
|51
|5
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|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17