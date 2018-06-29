Эриксен сравнил себя с Модричем

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Дании Кристиан Эриксен сравнил себя с хавбеком "Реала" и сборной Хорватии Лукой Модричем.

"Модрич такой футболист, игрой против которого наслаждаешься. Он добился невероятного количества похвал. Конечно, ему помогает его команда в "Реале", но он играет на очень высоком уровне. Впрочем, я не считаю себя хуже Модрича" - сказал Эриксен.

Напомним, что сборные Хорватии и Дании сыграют между собой в рамках 1/8 финала ЧМ-2018.

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