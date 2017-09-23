Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен поразил ворота "Вест Хэма" в матче шестого тура АПЛ.

Таким образом, 25-летний футболист забил 33-й гол в рамках Премьер-лиги. Как сообщает Opta, Эриксен стал лучшим бомбардиром АПЛ среди датчан, обогнав Никласа Бендтнера (32).

Стоит отметить, что Эриксен выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. | http://soccernews.ru