Эриксен стал самым дорогостоящим игроком Серии А

Датский полузащитник Кристиан Эриксен, который перешел из "Тоттенхэма" в "Интер", стал самым дорогостоящим игроком Серии А по версии авторитетного портала Transfermarkt.

Стоимость футболиста составляет 90 миллионов евро. При этом он обошелся миланскому клубу в 20 миллионов евро и подписал с ним контракт до лета 2024 года. Зарплата игрока составит 10 миллионов евро в год.

Список топ-10 самых дорогостоящих игроком чемпионата Италии выглядит так:

1. Кристиан Эриксен ("Интер") – 90 миллионов евро

2. Пауло Дибала ("Ювентус") – 85

3. Лаутаро Мартинес ("Интер") – 80

4. Маттейс де Лигт ("Ювентус") – 75

5. Ромелу Лукаку ("Интер") – 75

6. Калиду Кулибали ("Наполи") – 75

7. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 75

8. Сергей Милинкович-Савич ("Лацио") – 70

9. Миралем Пьянич ("Ювентус") – 70

10. Федерико Кьеза ("Фиорентина") – 60.

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