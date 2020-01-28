Эриксен стал самым дорогостоящим игроком Серии А
Датский полузащитник Кристиан Эриксен, который перешел из "Тоттенхэма" в "Интер", стал самым дорогостоящим игроком Серии А по версии авторитетного портала Transfermarkt.
Стоимость футболиста составляет 90 миллионов евро. При этом он обошелся миланскому клубу в 20 миллионов евро и подписал с ним контракт до лета 2024 года. Зарплата игрока составит 10 миллионов евро в год.
Список топ-10 самых дорогостоящих игроком чемпионата Италии выглядит так:
1. Кристиан Эриксен ("Интер") – 90 миллионов евро
2. Пауло Дибала ("Ювентус") – 85
3. Лаутаро Мартинес ("Интер") – 80
4. Маттейс де Лигт ("Ювентус") – 75
5. Ромелу Лукаку ("Интер") – 75
6. Калиду Кулибали ("Наполи") – 75
7. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 75
8. Сергей Милинкович-Савич ("Лацио") – 70
9. Миралем Пьянич ("Ювентус") – 70
10. Федерико Кьеза ("Фиорентина") – 60.
Не пропустите: Эриксен будет играть в "Интере" под номером погибшего Коби Брайанта. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|51
|2
|Интер Милан
|21
|48
|3
|Лацио
|20
|46
|4
|Рома
|21
|39
|5
|Аталанта
|21
|38
|6
|Кальяри
|21
|31
|7
|Парма
|21
|31
|8
|Милан
|21
|31
|9
|Хеллас Верона
|20
|29
|10
|Наполи
|21
|27
|11
|Болонья
|21
|27
|12
|Торино
|21
|27
|13
|Фиорентина
|21
|25
|14
|Удинезе
|21
|24
|15
|Сассуоло
|21
|23
|16
|Сампдория
|21
|20
|17
|Лечче
|21
|16
|18
|СПАЛ
|21
|15
|19
|Дженоа
|21
|15
|20
|Брешия
|21
|15